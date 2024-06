Cosenza, sit-in dei tirocinanti calabresi venerdì 7 giugno

"Per questo motivo, come già anticipato lo scorso 7 maggio in piazza Prefettura a Catanzaro, NidilCgil, Felsa-Cisl, UilTemp e Usb-FdS, assieme ai lavoratori, torneranno a scendere in piazza, dopo aver atteso per un mese un impegno esplicito, con un sit-in il 7 giugno a Cosenza in via Marconi davanti alla sede Rai per riaccendere i riflettori per rintracciare le risorse necessarie. Per questi sindacati, non esistono momenti più o meno opportuni, periodi in cui un tema vitale come il lavoro può o non può essere affrontato. L’azione sindacale che portiamo avanti non è rivolta contro qualcuno, contro questo o quel partito, contro questo o quel politico. Siamo, semmai, sempre e solo a favore dei tirocinanti e apprezziamo chiunque si schieri con noi su questo fronte. Chi, come noi, è convinto che il lavoro, i diritti, il miglioramento delle condizioni lavorative per migliaia di calabresi devono rimanere sempre centrali. E per ottenere risultati veri, come già è stato fatto, occorre che tutti facciano la loro parte, in una sintesi positiva che ridarà dignità ai tanti calabresi".