Porto di Paola, oggi si conosceranno le aziende interessate

Porto turistico, scade oggi il termine di presentazione delle offerte. Siamo al primo step dell’iter. E nello stesso si potrebbe intravedere la concreta attenzione verso la realizzazione dell’infrastruttura. Sinora sono state cinque le società – su sette che ne avevano fatto richiesta - che hanno preso parte all’avviso pubblico per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata per la progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento denominato Porto Turistico San Francesco di Paola per un costo complessivo di 54 milioni di euro di cui 20milioni a valere sulle risorse Fsc 2021-2027. Il termine ultimo per il suddetto sopralluogo obbligatorio è stato prolungato al 31 maggio. A prendere parte a questa prima fase sono state società che hanno realizzato strutture portuali, tra l’altro, nel Lazio, in Sicilia e in Calabria.

Un’attenzione quella a riguardo del Porto turistico che è stata anche rimarcata durante l’ultima visita del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, a Paola. La città aspetta da quasi 25 anni che quel sogno coltivato da intere generazione e per cinque consiliature prenda effettiva consistenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria