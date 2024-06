Borgo antico di Rende sempre più desolato: chiusa anche la Guardia medica

«Buona festa della Repubblica dal centro storico di Rende. Ricordatevi anche di noi. La guardia medica spesso non c'è, i giardinieri non esistono, non c'è nemmeno un vigile urbano per cui i divieti di sosta sono diventati solo un ornamento e, quindi, le auto vengono parcheggiate indisturbate. Anche la pulizia lascia molto a desiderare. Perché tutto questo? Nessuno lo spiega. Eppure i cittadini del centro storico di Rende pagano le tasse come gli abitanti delle altre zone della città. Fate qualcosa, per carità. Il degrado avanza e bisogna fermarlo. Grazie davvero a chi prenderà a cuore questi problemi».

Parole chiare, inequivocabili, da parte di un cittadino rendese, Ruggero Ciancio, che da sempre abita ed anima il centro storico. Croce e delizia della città, il bellissimo borgo antico non riesce ormai a trovare una strada percorribile per una rinascita attesa da troppo tempo. L'ennesimo sfogo pubblico di un cittadino ha animato e riacceso, puntualmente, discussione e polemiche.