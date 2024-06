Cosenza, blitz di 11 componenti della Rsu ospedaliera. Sfiduciata la presidente De Franco: "Illegittima l'elezione di La Macchia"

Bagarre, guerriglia, frizioni. Da qualche giorno la Rsu dell’Azienda ospedaliera cosentina è al centro di una situazione inedita per il palcoscenico sindacale sanitario cittadino. Sindacati spaccati autoconvocazioni, nomina di un nuovo coordinatore, botta e risposta tra le varie sigle. Nasce tutto dall’autoconvocazione presso il Mariano Santo di 11 componenti della Rsu in carica (su 21 totali, quindi la maggioranza assoluta, sostengono i promotori dell’iniziativa iscritti a Uil Fpl, Fials e Nursing Up). E cioè Barletta, Bosco, Conforti, De Cicco, Esposito, Falco, Ianni, Medaglia, Scaglione, Silvagni e Trozzolo. I tre sindacati affermano di avere agito secondo regolamento a Rsu che all’articolo 8 punto B recita espressamente: “L’ assemblea Rsu è convocata su richiesta motivata ed in via straordinaria da almeno 1/3 dei membri eletti in carica”. Una presa di posizione, si spiega in un comunicato, «necessaria per tutelare gli interessi di tutto il personale dell’Azienda ospedaliera alla luce della inoperosità della Rsu a seguito delle dimissioni di Giuliano Esposito dal ruolo di coordinatore avvenuta il 13 dicembre scorso e della illegittima nomina del successore Massimo La Macchia alla sola presenza di 8 componenti Rsu (su 21 totali)».

Durante la riunione degli undici al Mariano Santo (presidente dell’assemblea Umberto Silvagni, segretario verbalizzante Tullio Falco) in prima istanza ed all’unanimità, è stato sfiduciato il presidente Rsu, Fabiola De Franco, «per non aver assolto ai propri compiti non avendo vigilato sulla corretta applicazione del regolamento Rsu e nello specifico dell’articolo 6 e 7, nell’assemblea del 15 febbraio» ed eletto all’unanimità ed a votazione segreta il nuovo presidente, Luciana Ianni. Quindi la nomina, a votazione segreta e all’unanimità, del coordinatore, Luca Conforti (vice è stato eletto, segretario Rosina Bosco». La risposta di Fabiola De Franco non si è fatta attendere. “Ringrazia” i dissidenti per avere reso partecipi gli assenti e la sottoscritta della riunione solo a riunione fatta e decisioni prese». La De Franco invita la controparte a «leggere bene il regolamento da noi tutti approvato. In particolare l’articolo 8 he si cita nel verbale della riunione del 28 scorso: è pur vero che permette la convocazione dell’assemblea Rsu in via straordinaria, ma non con la formula dell’autoconvocazione bensì su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti della Rsu entro 5 giorni dall’invio alla sottoscritta». Fabiola De Franco che è della Cgil chiude invitando tutti i componenti della Rsu a partecipare all’assemblea convocata il 20 maggio insieme a La Macchia (Cisl) per giorno 5 giugno, con giuste modalità, ricordando a tal proposito in una nota inviata anche al direttore amministrativo Andrea Folino e al direttore programmazione e controllo dell’A0, Filomena Panno, che «la convocazione per la riunione del 28 non è pervenuta a tutti i membri Rsu e si disconoscono la cariche assegnate»; e qualora si ritenesse opportuno in quella circostanza potranno essere inseriti nuovi punti all’ordine del giorno, tra cui la sfiducia al presidente della Rsu». Facendo notare inoltre che «i documenti inviati da Luca Conforti risultano illegittimi» e che «se tale situazione non dovesse risolversi scatterebbe la segnalazione all’Ispettorato del lavoro».