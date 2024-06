Corigliano, aggredisce la madre per farsi dare i soldi

Al culmine dell’ennesima lite finisce in manette un trentenne di Corigliano autore di una aggressione alla madre dalla quale pretendeva dei sodi per pagare un piccolo debito. A fermarlo per il reato di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia sono stati la scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Corigliano Scalo, supportati da quelli della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano. I militari dell’Arma hanno agito con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio. Nella circostanza l’intervento dei Carabinieri è stato favorito dalla richiesta di aiuto lanciata dai vicini di casa, inoltrata tramite il numero di emergenza pubblica del “112”. I militari hanno raggiunto in poco tempo l’abitazione in cui vivono il diciannovenne e la madre e dove da tempo le giornate si susseguivano in un clima estremamente teso caratterizzato da reiterati episodi di violenza e che avrebbe potuto evolversi con conseguenze ancora più gravi se l’azione dell’uomo non fosse stata interrotta.