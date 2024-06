Montalto tra degrado e incuria, a Taverna erba alta a rettili nelle case

«Nonostante le elezioni comunali imminenti il territorio è abbandonato a se stesso». È il lamento che si innalza da parte dei residenti di Taverna, frazione valliva di Montalto Uffugo. Cittadini che sottolineano come di solito, se pur sbagliato, nel periodo sotto elezioni, le Amministrazioni cercano di intensificare la manutenzione ordinaria dei luoghi. Invece, a Montalto, «questa tendenza si è invertita, lasciando allo sbando e nella trascuratezza più totale la città».

Ciò che preoccupa particolarmente gli abitanti di Taverna, in queste giornate calde, è la condizione di via Annea, che si trova nel già abbandonato quartiere stazione, dove l’erba eccessivamente alta sta diventando ricettacolo di vipere e ogni altro tipo di animale, che i residenti si stanno ritrovando nelle case.

«Su via Annea, nei pressi della stazione ferroviaria di Acri-Bisignano-Luzzi, a causa della crescita di erbaccia varia - spiegano i cittadini - nell’inutile striscia che intercorre tra la recinzione della ferrovia e la strada regna la sporcizia e non solo. Sono state avvistati rettili e animali di altro genere che hanno attraversato le inferriate per giungere finanche nei giardini delle case adiacenti. Da anni si vive uno stato di totale abbandono e incuria e la pulizia del terreno è una delle tante problematiche che viviamo. Sollecitiamo con urgenza l’amministrazione comunale a prendere i dovuti provvedimenti per la sicurezza dei suoi cittadini e soprattutto dei bambini».

Sporcizia, erba alta e pericoli sparsi anche all’interno della villa comunale Canonaco, spazio verde molto affollato da anziani e bambini. Il parco, in seguito ai lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione pubblica, è un cantiere aperto che preoccupa.

«Ad oggi vediamo solo il rifacimento dei marciapiedi esterni - commenta un gruppo di montaltesi - e la nuova illuminazione. Attualmente i pochi lavori realizzati all’interno del parco hanno lasciato lo stesso in condizioni pessime sia per l’igiene che per la sicurezza. Invitiamo a dare priorità ai lavori all’interno del parco per la sicurezza di grandi e piccini».