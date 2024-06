Cosenza, al via il recupero di teatri e palazzi storici

Un’offensiva culturale a tutto campo. Il capoluogo bruzio si prepara a vivere una stagione d’importanti iniziative tese a valorizzarne il patrimonio artistico. Il primo passo riguarda il Teatro “Alfonso Rendano” che rimarrà chiuso per alcuni mesi per via dei lavori di ammodernamento che interesseranno la struttura con un investimento previsto di un milione e 327mila euro. Si tratta di fondi ottenuti grazie al Pnrr che consentiranno un’azione di recupero conservativo, manutentivo e di riqualificazione.

Un altro teatro, l’Aroldo Tieri, sarà invece riaperto al pubblico in settembre completamente rinnovato questa volta grazie ai finanziamenti previsti da “Agenda Urbana”. La struttura fungerà sia da cinema che da teatro e ospiterà il “Centro-Rat-Teatro dell'Acquario” dopo la chiusura della sede storica di via Galluppi. Torna in vita insomma, con il “Tieri”, pure la “creatura” voluta nei decenni scorsi dall’indimenticato autore e regista Antonello Antonante.

Nel frattempo, è tornata a essere fucina di iniziative la Casa delle Culture, nel cuore del centro storico, su corso Telesio. Avamposto della cultura cosentina, era il vecchio municipio poi trasformato, 27 anni fa, in luogo di confronto e contaminazione dall’allora sindaco Giacomo Mancini. Dopo gli interventi di recupero e consolidamento, resi possibili grazie alle risorse di Agenda Urbana, la Casa è divenuta ora il simbolo della rinascita culturale della città vecchia. Gli spazi all'interno, infatti, potranno essere utilizzati per una serie di attività culturali da parte delle associazioni operanti in città.