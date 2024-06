Ex tribunale di Rossano, in campo anche gli avvocati di Castrovillari

Vietato perdere la speranza e la fiducia nel processo che potrebbe portare alla riapertura dell’ex tribunale di Rossano. È una battaglia dalla quale non si può abdicare, ma che necessita che si vada fino in fondo battendo ogni strada possibile ancora rimasta. Come anche quella della volontà del Governo di mettere mano a una riforma i cui effetti nefasti sono sotto gli occhi di tutti. La chiusura del palazzo di giustizia e la battaglia per riavere il presidio di legalità nella città di Corigliano Rossano dovrebbe essere un tema che unisce e non divide, attorno al quale dovrebbero coagularsi tutte le forze in campo. Nel recente dibattito si è inserita anche l’A.N.F. A.T.A. del Tribunale Castrovillari, per il tramite del suo segretario Vittorio Ruscio, interviene per stigmatizzare quanti speculano sul processo della riapertura del Tribunale e chiedendo invece collaborazione e fiducia nelle Istituzioni, Parlamentari e Locali. Il sodalizio quindi ripone fiducia nel processo parlamentare già avviato dal Senatore Rapani, prendendo atto anche che l’Amministrazione comunale ha portato a termine il lavoro richiesto sull’immobile di viale Santo Stefano.