Guardia medica in tilt a Cassano, saltano quattordici turni!

Nuova ondata di chiusure della Guardia Medica di Doria. Sono quattordici i turni di chiusura calendarizzati dall’Asp di Cosenza (di cui quattro doppi e consecutivi) che si registreranno a giugno. Una situazione che si era già verificata a febbraio e a marzo. Un andazzo che era iniziato a Natale e Capodanno 2022 e proseguito col passare dei mesi diventando a mano a mano più frequente ma che proprio nell’estate 2023 aveva causato i maggiori disagi. Una storia, quindi, che rischia di ripetersi con le chiusure che, da inizio 2024, sembrano essersi trasformate in sistematiche. Le nuove chiusure sono state previste per sabato 1 e domenica 2 (già osservate). Le prossime calendarizzate sono: sabato 8 dalle ore 10 alle 20 del giorno successivo (tre turni consecutivi); venerdì 21 dalle ore 20 alle 08, sabato 22 dalle ore 10.00 alle 8 di lunedì 24 (in sostanza chiusa dal 21 al 24 eccezion fatta per due ore di apertura previste nella mattinata del 22 giugno). Sempre lunedì 24 altra chiusura dalle 20 di sera alle 8 del mattino successivo e poi sabato 29 dalle ore 20 alle 8 di lunedì primo luglio.