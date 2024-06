Corigliano Rossano, col “porta a porta” spinto aumentano gli incivili

Proliferano le discariche a cielo aperto alimentate da cittadini incivili evidentemente incapaci di amare e rispettare sia la propria città che l’ambiente in cui vivono. Prese di mira, soprattutto dopo l’avvio del porta a porta spinto il 1 maggio scorso, con particolare vergogna le zone rurali e periferiche dove viene abbandonato ai bordi delle strade qualsiasi tipo di rifiuto: scarti alimentari, elettrodomestici di ogni tipo, risulta di materiale edile, materassi, indumenti e finanche le pericolose lastre di eternit. In particolare le segnalazioni questa volta giungono dall’area urbana di Corigliano e denunciano una situazione di inciviltà sulle strade interpoderali consortili tra cui quella che collega lo scalo coriglianese a contrada Brillia. In uno dei pontini presenti ci si imbatte in veri e propri ammassi di spazzatura. Altre zone deturpate da ammassi di rifiuti sono anche quelle delle frazioni montane di Piana Caruso, Baraccone e Uliveto.