Nuovo ospedale della Sibaritide, il cantiere riparte coi primi prefabbricati

Il nuovo ospedale della Sibaritide ha ricevuto nel cantiere della grande struttura sanitaria in costruzione della Contrada Insiti di Corigliano Rossano i primi prefabbricati che serviranno per le tamponature della scheletro ultimato, per rendere la costruzione più leggera ed agibile, oltre a renderla efficiente e sicura.

Così come ci aveva annunciato nei giorni scorsi il project manager, della società concessionaria D’Agostino Costruzione, e massimo dirigente delle lavori, ing. Domenico Petrone, proseguono le attività di approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie alla conclusione dell’ospedale entro la data di ottobre 2026. Nei giorni scorsi è stata recapitata una prima tranche di moduli di prefabbricati a cui ne seguiranno altri, provenienti dal una importante azienda bolognese, specializzata nella realizzazione dei moduli speciali prefabbricati che andranno ad essere collocate nelle struttura in cemento armato, secondo le misure scaturite dal lavoro di ricognizione e studio posto in essere dall’equipe di tecnici ed ingegneri della D’Agostino nel periodo intercorso dopo la riconsegna del cantiere in seguito all’approvazione della variante.