Incidente sulla Statale 107, motociclista lascia il cavalletto abbassato e viene sbalzato dalla moto

Incidente sulla Statale 107 Silana Crotonese: un motociclista è stato sbalzato dalla sella della sua moto. La causa è stata il cavalletto rimasto abbassato, che ha provocato un effetto compasso al mezzo una volta avviato.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 9 giugno 2024, sulla Silana Crotonese in direzione Cosenza. Secondo i passanti, l'uomo si era fermato brevemente al ciglio della strada per controllare la chiusura del bauletto. Dopo essere risalito in sella, la moto ha iniziato a roteare su se stessa a causa del cavalletto abbassato, schiantandosi prima contro il guardrail e poi sulla strada, sbalzando violentemente il conducente.