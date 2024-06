Si ribalta carrello della frutta: operaio 58enne muore schiacciato a Cassano

Tragedia a Cassano: si ribalta un carrello per la raccolta di frutta e muore un operaio lituano di 58 anni.

È rimasto schiacciato da un grosso carro per la raccolta della frutta, che si è ribaltato finendo in un canalone. La vittima è Alexsandr Piscun, 58enne di origine lituana residente a Corigliano-Rossano che questa mattina stava lavorando in un frutteto nel territorio di Cassano All’Ionio situato nei pressi dell’ex mattatoio comunale.

Immediati ma inutili i soccorsi di sanitari del 118 di Cassano che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Castrovillari che, con il supporto di un autogru arrivata da Cosenza, hanno sollevato il grosso carro dal canalone per estrarre il cadavere dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano All’Ionio per le indagini di rito.