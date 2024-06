Servizi ferroviari in Calabria? Ci sono località di serie A e di serie B

Servizi ferroviari: località di serie A e località di serie B. Colpa anche delle istituzioni locali che si sono arrese (ammesso che in passato abbiano condotto una battaglia seria per evitare l’impoverimento dei collegamenti nella nostra provincia).

L’ultimo esempio che serve da metro di paragone arriva da Villa S. Giovanni Cannitello dove da sabato 15 in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario estivo verrà riattivata la fermata per tutti i treni con origine o destinazione Lamezia Terme Centrale-Reggio Calabria Centrale via Tropea. Una decisione che rappresenta l’ennesima prova del mancato interesse verso la nostra provincia da parte di tutti i soggetti competenti, fanno notare i rappresentanti mdi alcune organizzazioni sindacali territoriali e aziendali.

«Nella nostra provincia esistono sette località di servizio che possiedono le stesse caratteristiche di Villa S. Giovanni Cannitello, se non in uno stato di mantenimento migliore», viene sottolineato, «è una situazione che va affrontata con la dovuta attenzione da parte delle istituzioni locali e che si prendano le misure necessarie per garantire un trattamento equo e adeguato anche a tutte le località della nostra provincia. Oltre a garantire una mobilità turistica balneare completa nel nostro territorio, riattivare alcune fermate significherebbe creare ricadute occupazionali, ad esempio nel settore degli appalti ferroviari».