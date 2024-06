Spezzano Albanese, incendio di presunta origine dolosa nell'ex stabile della scuola media

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Castrovillari per spegnere le fiamme propagatesi nel pomeriggio in un’aula dell’ex Scuola Media intitolata a “Rita Levi Montalcini” situata in via Vignale. Per cause in corso d’accertamento, ma a quanto pare d’origine natura dolosa, il fuoco sarebbe stato appiccato solo ad un’aula al piano inferiore. I primi aggiungere sul posto sono stato i militari dell’Arma della locale stazione il cui comando è poco distante. Lo stabile era comunque vuoto e non è stato neanche sede di seggio elettorale, poiché dallo scorso 31 marzo è stato lasciato dagli studenti frequentanti in quanto – a seguito d’un finanziamento di oltre 5milioni di euro – la scuola sarà demolita e ricostruita. I danni sono stati comunque irrisori, anche per l’intervento piuttosto celere dei soccorritori ma proprio perché sgomberato da oltre due mesi le indagini in corso farebbero propendere per una possibile “ragazzata”, visto che la scuola dev’essere ricostruita ed è per questo che è al momento abbandonata in attesa che i lavori possano partire.