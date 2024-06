Statale 106 jonica, adesso scoppia la polemica degli espropri

Il tratto della Statale 106 Sibari-Rossano finisce al centro delle proteste per gli espropri ma l’interesse pubblico avrà la prevalenza sia sull’interesse dei privati sia su quello delle pubbliche amministrazioni e i loro pareri. A ribadirlo è stato l’ingegnere Silvio Canalella, responsabile delle nuove opere di Anas Calabria, che ha fornito aggiornamenti significativi sul controverso progetto stradale Sibari-Corigliano-Rossano. Nonostante l’importanza strategica per il traffico regionale, infatti, il progetto è oggetto di contestazioni da parte di coloro che rischiano l’esproprio dei propri terreni sia da parte di alcune associazioni (e in parte dell’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano) che hanno mosso critiche ad una parte del progetto. Il prossimo giovedì 13 si terrà anche la conferenza di servizi prevista inizialmente per il 28 maggio ed era stata spostata su richiesta della Regione Calabria: sono stati, nel frattempo, raccolti e valutati tutti i pareri necessari per formulare un giudizio univoco e, intanto, è arrivato anche l’ok alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.