Gli ospedali senza medici, Estate a rischio sul Tirreno cosentino

Emergenza estate. Mancano medici e infermieri negli ospedali e nelle postazioni del 118 del litorale. In particolare, è quella dei camici bianchi un’assenza sempre più importante, considerate le crescenti richieste di questo periodo. Un problema che rischia di ripresentarsi, puntualmente, anche per la stagione che, grazie alle temperature di questo fine settimana, ha praticamente già preso il via e che, secondo le previsioni dei tour operator, vedrà un incremento di turisti su tutto il litorale. Un problema che si trascina insoluto per le postazioni 118 che vanno da Scalea ad Amantea. Si rischia di inviare ambulanze come già accaduto in passato senza medici a bordo. I previsti potenziamenti, più che altro strutturali, prevedono grossi interventi nei nosocomi. A Paola tra l’altro vi è anche l’arrivo di nuovi macchinari (un ecografo per la Cardiologia, una Tac e una Risonanza Magnetica per Radiologia) ma prioritario resta l’apporto di nuovi uomini e donne. Si pensi ad esempio che ancora oggi si è costretti a richiamare i medici in pensione per sopperire a carenze ambulatoriali.