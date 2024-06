Cosenza, la corsa dell’Unical verso la ricerca spaziale

Promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica nell’ambito della ricerca spaziale in Italia nei prossimi anni. È questo l’obiettivo della società consortile che proprio ieri, 10 giugno, è stata costituita. Si chiama Space It Up e riunisce, per la prima volta, tutti gli attori italiani del settore spazio. E tra questi c’è anche l’Università della Calabria. Il maxi consorzio si basa su un partenariato esteso finanziato da Asi (Agenzia spaziale italiana)e dal ministero dell’Università e della Ricerca, cui l’Unical ha aderito ufficialmente lo scorso 31 maggio. La partecipazione al Consorzio italiano per la ricerca spaziale rappresenta un passo fondamentale, non solo per la crescita dell’Ateneo, ma anche per la crescita della Regione, che viene così inserita nel piano di sviluppo scientifico e tecnologico nazionale in ambito spaziale.

Il partenariato, coordinato dal Politecnico di Torino, è costituito da 13 università, 10 centri di ricerca pubblici e privati, e 10 aziende del settore aero-spaziale. La partecipazione Unical a Space It Uparriva alla fine di un complesso ed elaborato iter, durato più di un anno, e coordinato da Vincenzo Carbone, docente di Fisica per il sistema Terra e per il mezzo circumterrestre del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.