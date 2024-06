Oriolo, pneumatici tagliati all'auto del consigliere non eletto alle amministrative

Persone non identificate hanno squarciato nella notte ad Oriolo, in provincia di Cosenza, i quattro pneumatici dell’auto dell’avvocato Francesco Bonamassa, candidato risultato primo dei non eletti nelle elezioni amministrative di sabato e domenica scorsa nella lista «Patto di Cittadinanza attiva» che aveva come candidato a sindaco Vincenzo Diego risultato sconfitto dalla sindaca uscente Simona Colotta espressione della lista «Oriolo nel cuore». La Fiat Panda del professionista, presa di mira dagli ignoti, era parcheggiata in via Roma, pieno centro del paese. "Nei miei circa quarant'anni di attività politica - ha dichiarato Bonamassa sentito telefonicamente - sono stato amministratore comunale e segretario della sezione del Pds, un fatto del genere non è mai successo». Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.