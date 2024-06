Palazzina sventrata dalle fiamme a Praia a Mare

Paura nella notte per l'esplosione di tre bombole di gas sul terrazzo di una casa a due piani in via Galilei in località Laccata. Nessun ferito, fortunatamente, l'abitazione adiacente era stata lasciata dagli affittuari domenica pomeriggio che avevano fatto rientro in Campania. Erano scesi in Calabria per trascorrere qualche giorno di ferie nella città dell’Isola di Dino. E come spesso accade nel primo periodo della stagione estiva la famiglia, come tante altre che scendono in Calabria, la domenica pomeriggio fa rientro per tornare poi il lunedì a lavoro.

Il boato ha scosso la cittadina svegliando un po' tutti attorno alle 3 della notte tra domenica e lunedì nell’ex zona industriale che da qualche tempo si è trasformata in zona a forte espansione abitativa.