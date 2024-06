Cosenza, le firme di Ursino e Delvecchio

Beppe Ursino e Gennaro Delvecchio sono stati ufficializzati ieri dal Cosenza, al termine di giorni nei quali la notizia era già nell'aria ma l’annuncio degli accordi rimaneva legato ad alcune formalità “burocratiche” (su tutte il rapporto contrattuale tra Delvecchio e l’Hellas Verona).

L’esperto dirigente di Roccella Jonica, uno degli artefici della scalata del Crotone dal dilettantismo alla serie A, assume l’incarico di direttore generale fino al 30 giugno 2025. Il 74enne calabrese rappresenterà il punto di rottura con il passato dell’era Guarascio.

Il presidente rossoblù non ha mai previsto la figura di un dg nell’organigramma societario, attirando le critiche su di sé anche per questa ragione. Per Delvecchio, invece, che formalmente diventerà a tutti gli effetti il direttore sportivo del Cosenza dal primo luglio, l’accordo sottoscritto avrà natura biennale, fino al 2026.

Pure in questo caso, vi è un punto di rottura poiché l’ultimo ad aver disposto di un termine contrattuale superiore all’anno è stato Stefano Trinchera, quando dopo la promozione in serie B e la successiva permanenza in cadetteria firmò un biennale. Al contrario Gemmi è rimasto in sella per due stagioni ma rinnovando a cavallo il proprio contratto tra le due.

Contatto con Viali Ursino e Delvecchio saranno presentati alla stampa nei prossimi giorni ma ancora non è chiaro quando si terrà la conferenza. La priorità in questo momento rimane quella di risolvere gli altri nodi ancora in sospeso per recuperare il terreno perduto in precedenza quando ogni dinamica è rimasta in stand-by.

La separazione da Roberto Gemmi ha messo in discussione anche il futuro di William Viali. Il tecnico di Vaprio d’Adda nelle scorse ore ha già avuto un primo contatto con il nuovo binomio ai piani alti del Cosenza.

Una conversazione esplorativa che sarà però approfondita in questi giorni. L’allenatore, preoccupato dall’addio del ds napoletano che era stato colui il quale lo aveva rivoluto in riva al Crati, vuole capire bene quali sono i programmi dei rossoblù (tra le altre cose, la compagine bruzia dovrà riprendere i discorsi con Andrea Meroni e Idriz Voca se vuole trattenerli ancora; sono due elementi graditi al lombardo: ndc) e anche il pensiero di Ursino e Delvecchio sulla sua continuità sulla panchina. Il trainer silano ha ancora impresso nella sua memoria l’epilogo della esperienza di Ascoli. Nelle Marche è stato voluto da Marco Valentini ma pochi mesi dopo, in seguito all’esonero del ds, è stato esonerato da Marco Giannitti, al termine di un ciclo di cinque partite negative.

Alcuni club hanno già fiutato queste incertezze e si sono mossi per chiedere informazioni e intrecciare contatti. A lui pensa soprattutto il Pisa ma il suo nome è già stato accostato anche all’Empoli, società nella quale continuerà la carriera di Roberto Gemmi. Un’opzione che potrebbe prendere ancora più forza da qui a poco, non appena anche Davide Nicola sceglierà la sua strada.