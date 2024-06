Biciclette sul corso, a Cosenza fioccano le prime multe. Cade una donna, ma l'ambulanza non arriva

«Finalmente, non se ne poteva più», «Meno male, hanno deciso di intervenire, l’altra sera una bici ad alta velocità mi ha sfiorato e solo per puro caso non sono caduto», «I nostri clienti protestano, giustamente, corso Mazzini è diventato invivibile, non è più possibile passeggiare in santa pace». Queste solo alcune delle frasi pronunciate da casalinghe, pensionati, mamme con passeggini, commercianti captate ieri mattina lungo l’isola pedonale dove ad un certo punto sono piombati una ventina di agenti appartenenti alla Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia provinciale, Guardia di Finanza per garantire il rispetto delle regole sia per il commercio in forma itinerante sia per la circolazione di biciclette, monopattini e simili. La circolazione di quest’ultimi mezzi è vietata da un’ordinanza che risale al 2020. Ma nessuno la rispetta, tanto che in tutte le ore del giorno si vedono sfrecciare due ruote di ogni genere che sfiorano i passanti. L’altra mattina in Prefettura nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato deciso di effettuare controlli interforze. Ieri il primo blitz voluto esplicitamente dal sindaco Franz Caruso, coordinato dal luogotenente della Municipale e responsabile della Viabilità, Mario Giordano. Multate mezza dozzina di persone sorprese a circolare sul corso principale in barba al divieto. Le multe potevano essere dieci volte di più, ma gli agenti memori del messaggio lanciato dal sindaco («non intendiamo assumere alcun atteggiamento sanzionatorio ma solo favorire e agevolare, specie nella bella stagione la mobilità sull’isola pedonale garantendo nello stesso tempo l’incolumità di tutti, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza») hanno fermato i trasgressori ammonendoli e invitandoli a rispettare le regole. I controlli interforze aiuteranno a monitorare meglio la situazione e a fare da deterrente. Nel corso dell’operazione alcuni agenti hanno soccorso una donna che era caduta riportando lievi ferite.