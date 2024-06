Norme contro i vandali a Cosenza, skate-park da preservare

Un Consiglio comunale ricco di spunti quello andato in scena mercoledì pomeriggio. Ovviamente a catalizzare l’attenzione dell’assemblea è stato il Rendiconto di gestione 2023, approvato dal civico consesso dopo che lo stesso aveva già superato l’esame dei Revisori dei Conti, il cui Collegio s’era espresso positivamente rispetto all’importante documento finanziario.

Ebbene, consegnato definitivamente alla città il Parco del benessere (cerimonia avvenuta di recente), l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha reso subito operativo il regolamento che riguarda lo skate-park, un’area del vialone alberato destinata a questa particolare disciplina sportiva, praticata soprattutto dai giovani. Uno spazio da preservare e rendere maggiormente sicuro, per il quale necessitavano, appunto, delle direttive ben precise, fatte proprie dall’assise municipale in seguito al pass ottenuto in giunta e poi anche in sede di Commissione ambiente.

L’accesso alla struttura, insomma, dovrà essere innanzitutto guidato dal buon senso, sapendo, tuttavia, che vandalizzarla, sporcarla o trasformarla in discarica, comporterà delle ammende. Perfettamente integrato con le piste ciclabili e i camminamenti pedonali, lo skate-park è accessibile tutti i giorni, dalle 8 alle 23, fruibile gratuitamente e consentito solo alle persone (bambini, ragazzi e adulti) munite di skatebord o rollerblade.