Acquaformosa, quella fake della sedia lanciata dalla finestra

Ad Acquaformosa tiene banco la notizia della sedia dell’ex sindaco scaraventata fuori dagli uffici comunali.

Sulla vicenda interviene la neo sindaca Annalisa Milione per dichiarare che «nessuna poltrona è volata dalla finestra, nessuna poltrona è stata distrutta» e per annunciare che provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria per i gravi fatti di cui è stata, falsamente, incolpata.

«Se questo è il clima che l'ex sindaco intende portare all'interno della Casa comunale – dichiarano in una nota i componenti del gruppo “Insieme per Acquaformosa” – a lui e ai suoi consiglieri di minoranza, chiariamo sin da ora che questa maggioranza, democraticamente eletta dai cittadini acquaformositani, ha un altro progetto: lavorare per il bene e il rilancio di Acquaformosa».