Castrovillari, il distretto sanitario apre un ambulatorio oncologico

Il Distretto Sanitario Esaro Pollino attiva l'Ambulatorio di Oncologia. L'Amministrazione comunale e il sindaco, Domenico Lo Polito informano la cittadinanza che il «Direttore del distretto Esaro Pollino, dott. Francesco Di Leone, ha effettuato una comunicazione relativa all’attivazione dell’Ambulatorio di Oncologia, a far data dal 22.06.2024 fino al 31.12.2024, tutti i sabato dalle ore 08:00 alle 14:00, presso il Poliambulatorio di Castrovillari». L'attività di detto Ambulatorio sarà garantita dallo specialista Oncologo dr. Gianluca Cervo, che effettuerà prestazioni di "Ecografie Mammarie". Sarà possibile accedere al servizio, anche per effettuare semplice prevenzione, con prenotazione tramite CUP per garantire massima trasparenza. Sulla questione è intervenuto il presidente dell'Associazione “Città Solidale”, prof. Gianni Donato, il quale ha espresso delle riserve su una iniziativa che andrebbe in controtendenza rispetto alle necessità dell'unità semplice attualmente in funzione presso l'ospedale Spoke di Castrovillari.