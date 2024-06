Giovane scomparso per lupara bianca a Corigliano Rossano, in due a giudizio

L’inganno mortale. Andrea Sacchetti, 23 anni, il cinque febbraio del 2001 venne invitato a un appuntamento per partecipare a un incontro con i maggiorenti della ‘ndrangheta sibarita. A invitarlo fu l’astro nascente dell’epoca della criminalità organizzata corigliano-rossanese: Nicola Acri, detto “occhi di ghiaccio”. Sacchetti, gravitante secondo plurime fonti investigative nell’ambito dello spaccio di droga, stravedeva per Acri e cadde nella trappola. Fu condotto in un’area di campagna e assassinato a colpi di pistola. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Per quel delitto che sembrava ormai dimenticato compariranno davanti al Gup distrettuale di Catanzaro Rocco Azzaro, 69 anni, personaggio storico della ‘ndrangheta dello ionio cosentino e Nicola Acri divenuto da alcuni anni collaboratore di giustizia. Azzaro, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Francesco Paolo Oranges, si protesta innocente; Acri, assistito dall’avvocato Maria Mele, ha invece reso piena confessione. L’udienza preliminare è fissata per martedì prossimo.