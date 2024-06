Morano Calabro, scontro tra due mezzi sulla Provinciale 241: grave un 30enne

Strada Provinciale 241 sempre più insanguinata. Un operaio di una ditta dedicata al diserbo, infatti, è rimasto coinvolto in un durissimo scontro che s'è consumato in un tratto della carreggiata particolarmente stretto e con scarsa visibilità. Gravi le ferite riportate agli arti inferiori da questo giovane (30 anni) operaio di Morano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del sevizio di emergenza 118. L’uomo dopo le prime cure sul posto è stato caricato sull’ambulanza e trasportato nel vicino ospedale di Castrovillari. L’incidente ha fatto registrare l'impatto tra il suv guidato da una donna e il furgone utilizzato dalla ditta di Rotonda che si occupa, tra l'altro, dei lavori di pulizia.

L'impatto si sarebbe consumato nella stessa corsia o a cavallo. In ogni caso saranno i rilievi dei carabinieri ha tracciare la dinamica del sinistro e a stabilire le relative responsabilità dei conducenti dei due mezzi.