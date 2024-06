Terribile incidente sulla A2 tra Torano e Tarsia: perde la vita un centauro

Un gravissimo incidente si è verificato oggi pomeriggio in autostrada, sulla A2, in direzione tra gli svincoli di Torano e Tarsia in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento (come comunicato da Anas) un centauro ha perso il controllo della propria motocicletta e nell’incidente è deceduto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso; presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.