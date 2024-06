Collina in fiamme a Corigliano Rossano, il fuoco ha minacciato il cimitero

È già emergenza incendi a Corigliano Rossano. Lambite dal fuoco cappelle e lapidi del cimitero dell'area urbana di Rossano dove ieri pomeriggio è divampato un incendio da i due lati delle pendici che lo circondano. A rendere la situazione ancora più seria lo aspirare del vento che alimentava i focolai tra le sterpaglie ormai secche. Ci sono stati momenti di seria apprensione anche perché nel momento in cui sono divampate le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento cittadino erano fuori poiché impegnati per altri interventi e ciò ha reso il territorio cittadino sguarnito dalla presenza degli uomini del 115. A sopperire all'emergenza sono stati nella prima fase delle operazioni di spegnimento i mezzi dell'auto botte comunale unitamente a quelli della protezione civile. Il lavoro. Alla presenza dei sopraggiunti vigili del fuoco, è andato avanti per più di due ore ha reso necessario circoscrivere l'intera area dell'incendio soprattutto per evitare che le fiamme potessero entrare in maniera distruttiva all'interno del perimetro del cimitero cittadino. Una corsa contro il tempo contro il vento che per fortuna è riuscita nel suo intento. Le fiamme sono arrivate al muro di cinta del cimitero anno annerito qualche lapide e anche i muri esterni di alcune cappelle ma per fortuna nessun danno concreto si è registrato all'interno dell'area in cui trovano sepoltura le salme dei cittadini. Apprensione e preoccupazione nella cittadinanza che ha visto levarsi al cielo dense nuvole di fumo nero rendendo l'aria acre e a tratti irrespirabile. Preoccupazione anche proprio per il fatto che le fiamme potessero in qualche modo danneggiare le cappelle e le tombe dei propri cari.