Cassano, la sabbia blocca l’ingresso: il canale degli Stombi di nuovo interdetto

Il canale degli Stombi riaprirà ai naviganti entro massimo un mese. Fino ad allora la navigazione della foce del canale degli Stombi sarà interdetta per manutenzione ordinaria.

Un’ordinanza emanata dagli uffici comunali e dalla capitaneria di porto chiude l’accesso al lembo di mare che collega lo Jonio al complesso nautico sibarita fino al 16 luglio e comunque fino al completamento dei lavori di dragaggio che potrebbero completarsi qualche giorno prima. Il Canale era aperto dalla scorsa Pasqua e i movimenti sottomarini hanno comunque portato della sabbia alla foce dello Stombi alzando di fatto il livello della sabbia nel cono di atterraggio impedendo o rendendo difficile il passaggio delle barche che si era occluso definitivamente nelle scorse. Si punta a rimuovere i detriti depositatisi all’interno del Canale nell’area a nord del molo nord, per come indicato nella richiesta di interdizione dell’area nei pressi della foce del Canale Stombi inoltrata alla Capitaneria di Porto di Corigliano.