L’Aviosuperficie di Scalea tornerà presto ad essere operativa

L’Aviosuperficie della cittadina tornerà presto a essere operativa, nell’ambito della campagna estiva Aib (Attività antincendio boschivo). La giunta comunale, su proposta del sindaco Giacomo Perrotta, ieri ha deliberato l’autorizzazione all’utilizzo di questa importante struttura cittadina, di cui il Comune è proprietario. Ma che da mesi è chiusa e senza gestore, dopo lo sgombero ordinato dallo stesso Comune, nei mesi scorsi, al precedente gestore – l’imprenditore Alberto Ortolani – per la mancanza del rinnovo della concessione a partire dal 2008. Una decisione che ha suscitato molte polemiche tra i cittadini del territorio, soprattutto dopo i problemi sorti recentemente per l’atterraggio dell’elisoccorso del 118, attivato per il trasporto di persone in evidente pericolo di vita. L’Aviosuperficie scaleota, grazie alle sue caratteristiche, ha rappresentato per anni un sicuro punto di riferimento per l’atterraggio e il decollo di velivoli ed elicotteri, avendo una regolare pista di atterraggio, con annessi immobili e locali e contribuendo in modo significativo alla sicurezza e allo sviluppo turistico della zona.