Cosenza, si altera e inveisce contro i poliziotti: 22enne arrestato per spaccio

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, veniva trasportato presso il locale nosocomio per una consulenza specialistica. Si procedeva ad effettuare una perquisizione domiciliare, ove veniva rinvenuto, presso l’abitazione , un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, di circa 70 grammi, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento.

Una telefonata effettuata al numero unico di emergenza segnalava, in una zona notoriamente deputata allo spaccio di sostanze stupefacenti, una persona armata di grosso coltello, che girovagava per le vie del quartiere, minacciando chiunque incontrasse per strada .

Per i fatti sopra esposti, l’uomo veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

A seguito di udienza di convalida dell’arresto lo stesso veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.. Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.