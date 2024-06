Si ribalta con il trattore, grave un 49enne a Trebisacce

Incidente sul lavoro in contrade Cesine. Grave l'autista di un trattore. C.A. 49 anni originario del posto ma residente a Trebisacce, per cause ancora al vaglio dei investigatori, vedendo il mezzo agricolo perdere l'equilibrio, è saltato finendo a terra. L'incidente si è verificato in un terreno dove il malcapitato stava lavorando per conto di un'azienda. Un mestiere che conosce come le sue tasche e che fa da tempo sotto il sole cocente o la pioggia battente per sbarcare il lunario e assicurarsi il mensile per vivere, ma che ieri purtroppo, si è dimostrato ostile.

Verosimilmente per una manovra azzardata in un terreno scosceso, il grosso mezzo agricolo ha perso l'equilibrio, ma l'uomo prima di finire sotto di esso, ha abbandonato il trattore, cadendo rovinosamente sul terreno. In apprensione anche il sindaco Giuseppe Ranù, e l'intera Amministrazione comunale, anche in virtù del fatto che il fratello dell'incidentato lavora in Comune. Immediati i soccorsi, nella Salita del Giudice, teatro dell'incidente, considerando anche la gravità dei fatti.