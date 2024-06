Un magazzino "stupefacente" nel centro di Paola: 5 kg tra marijuana e hashish

Un magazzino “stupefacente”. Blitz nel centro storico di Paola della Polizia con i cani antidroga che fiutano marijuana e hashish abilmente occultata in alcuni locali posti tra le viuzze di Paola vecchia.

L’operazione è stata effettuata nella mattinata di ieri. La squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Paola diretta dal commissario capo Elga Rossignuolo a seguito dei servizi predisposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, per il contrasto delle attività illecite dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha sequestrato (per il momento a carico di ignoti) cinque chilogrammi di stupefacente tra marijuana e hashish.

Decisivo è stato l’utilizzo del cane antidroga Digos (dell’Unità cinofila di Vibo Valentia in supporto alla Polizia locale) che è riuscito a fiutare la presenza della droga all’interno del suddetto magazzino.

Attualmente sono ancora in corso accertamenti per risalire al proprietario della sostanza stupefacente sequestrata.