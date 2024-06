Palazzetto di Rende, riapertura vicina: gestione a società sportiva

Ci siamo. Entro poco tempo, anzi pochissimo, il palazzetto dello Sport sarà certamente riaperto e messo a disposizione della città. «Da qualche giorno – ha anticipato il commissario prefettizio Santi Giuffrè, partecipando all’inaugurazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Rende – abbiamo finalmente ottenuto l’agibilità della struttura che era carente. Siamo pronti a una nuova, importante, manifestazione pubblica per dare la gestione della struttura comunale». Al di là dell’agibilità, ad ogni modo, la notizia più “ghiotta” viene servita da Giuffrè nel passaggio successivo del suo intervento pubblico. «Proprio perché si chiama palazzetto dello sport, chi si dovrà occupare della struttura dovrà, necessariamente, essere riconosciuta come associazione sportiva». Come dire: addio, o quasi, ad eventi o altre gestioni che non siano riconducibili allo sport. Meglio? Può darsi. Per la cronaca, i commissari prefettizi, Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini, con la deliberazione straordinaria numero 220, nello scorso dicembre, avevano revocato la concessione del Palasport in contrada Tocci. L’atto è stato firmato ufficialmente il 5 dicembre e pubblicato all’albo pretorio. Le verifiche, effettuate con i poteri della giunta, hanno portato alla rescissione del contratto stipulato nel 2021 con l’Asd Palasport Europa.