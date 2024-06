Tragedia nel Cosentino, scontro tra auto e moto. Muore Dario Scanga, 43enne di Lago

Tragedia sulla strada: muore un 43enne in un incidente frontale tra una moto e un’autovettura. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Dario Scanga, il centauro di Lago alla guida della moto. Un sinistro fatale per l’uomo che sarebbe deceduto quasi sul colpo.

Una drammatica notizia che ha scosso la piccola comunità posta sulle colline sopra Amantea. Dario era molto conosciuto. Un uomo solare ed amato con la passione delle moto e in particolare del motocross. L’impatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì attorno alle 21. Sul posto è anche giunta un’ambulanza del 118 che però nulla ha potuto per salvarlo. Un sinistro accaduto sull’arteria che collega Lago a Cosenza nei pressi di località Potame.

Ancora non chiara la dinamica che è al vaglio dei carabinieri di Lago intervenuti sul posto dopo l’incidente. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo dell’uomo che era impiegato presso una ditta di trasporti del posto.