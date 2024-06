Cosenza, lavori allo stadio “Marulla”: Guarascio bussa a denari

I lavori effettuati allo stadio “Marulla” fino al 2019 per adeguamenti non rinviabili tra cui l’installazione dei seggiolini: il credito vantato dal Cosenza calcio nei confronti dell’amministrazione comunale è di circa 700mila euro. Una somma che ovviamente non entrerà per intero nelle casse del club di via degli Stadi in quanto si dovrà tenere conto delle compensazioni relative alla convenzione firmata nei mesi scorsi e i vecchi accordi precedenti alla stipula dell’atto. E che comunque il sodalizio guidato da Eugenio Guarascio dovrà riutilizzare per altri lavori di adeguamento allo Stadio (aumento del numero dei bagni, delimitazione del settore riservato alla stampa) utili a rispettare i criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega di B che permetteranno di elevare gli standard dell’impianto ottenendo in vista della prossima stagione un’omologazione Uefa di categoria 3. Ciò significherebbe avere l’idoneità ad ospitare gare delle Nazionali (sia l’Under 21 che la squadra di Spalletti).

Se ne è parlato durante un incontro a Palazzo dei Bruzi fra il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Per il Comune erano presenti anche il capo del Dipartimento tecnico, architetto Giuseppe Bruno, e l’ingegnere Pietro Filice; per il Cosenza, l’amministratrice, avv. Roberta Anania e l’ingegnere Luca Giordano, responsabile della sicurezza. In un clima di massima condivisione, si legge in una nota, sono stati affrontati diversi temi riguardanti gli interventi da effettuare sull’impianto sportivo sia nel breve periodo che nel prossimo futuro. La Società ha sollecitato appunto la gestione del credito pregresso, maturato nei confronti della amministrazione comunale fino al 2019 quando vennero effettuati dei lavori urgenti per la partecipazione al campionato di Serie B. In quest’ottica si attendono le determinazioni dell’Organismo straordinario di liquidazione (dovrebbe dare il via libera per la liquidazione di almeno metà della somma destinata al club.

L’incontro è servito anche per programmare gli interventi immediati necessari per il rispetto dei criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega B, con le modalità descritte dalla convenzione quinquennale siglata tra Società e amministrazione comunale nell’agosto 2023, grazie ai quali il “Marulla” potrebbe aprire le porte agli azzurri.

Il sindaco Caruso e il presidente Guarascio hanno anche discusso della richiesta di finanziamento per 9 milioni di euro inoltrata alla Regione Calabria dall’amministrazione comunale che è al lavoro per ottenere i 7,2 milioni di euro determinati strada facendo. Un finanziamento che, se approvato, conclude il comunicato, consentirebbe di effettuare interventi di ammodernamento incisivi sull’impianto.