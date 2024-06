Furti di energia elettrica a Castrovillari. Denunciate dieci persone

L’Arma dei Carabinieri a lavoro per assicurare la giusta cornice di sicurezza all'interno dei contesti popolari in via dell’Agricoltura e in via Asia. Recentemente, infatti, un ingente numero di uomini della Compagnia di Castrovillari ha scortato, all'interno di un complesso popolare presente nei pressi dello stadio cittadino, gli operai dell'Ente gestore dell'energia elettrica per una verifica su eventuali furti di energia. I controlli (oltre 50) sono scattati per monitorare contemporaneamente di effetti di consumi registrati nel complesso popolare e nella zona. Numeri sarebbero rilevanti. Soprattutto in considerazione del periodo estivo. L'azione sarà presto estesa ad altre aree popolari della città.