Quegli infiniti disagi sulla tratta Sibari-Crotone

Prendere il regionale Sibari-Crotone è diventata una vera e propria odissea quotidiana. Soprattutto chi viaggia per lavoro impegna quasi quattro ore di viaggio (tra andata e ritorno) per percorrere poco meno di cento chilometri di strada ferrata.

Mentre chi ne usufruisce per arrivare a prendere il Frecciarossa Sibari-Bolzano se la cava con poco meno di un’ora e venti minuti. Dati recuperabili nel dettaglio dal sito di Trenitalia. «Negli ultimi tempi – segnalato alcuni utenti– il treno del mattino faceva sempre ritardo, poi ci siamo resi contro che Trenitalia che aumentato i tempi di percorrenza». Una operazione che ha sì messo al sicuro la società da eventuali reclami ma che, nella sostanza, non risolve i problemi dei pendolari. La situazione, lamentano ancora gli utenti, si complica per chi deve poi proseguire per Catanzaro.

Ma andando nel dettaglio, semplicemente andando sul sito di Trenitalia, è possibile verificare che il treno che parte alle 6.37 da Sibari dovrebbe arrivare a Crotone per le 8.29, per un totale di 1 ora e 52 minuti di percorrenza. Diverse le stranezze: la stessa tratta con inizio viaggio alle 5.00 del mattino ha di percorrenza di “soli” 1 ora e 17 minuti mentre la stessa tratta anche nel corso della giornata oscilla tra 1 ora e 42 minuti e 1 ora e 52 minuti di percorrenza per una tratta che non brilla certo per il numero di treni veloci che la percorrono visto che, a sud di Sibari, non c’è elettrificazione.