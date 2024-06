Rassegna stampa 21-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Autonomia, la Calabria differenziata genera tensioni

IN EVIDENZA

'Ndrangheta a Vibo, le nuove frontiere dei clan: dal Giubileo alla City di Londra

Omicidio Vona a Petilia Policastro: invocato l’ergastolo per il 32enne Ierardi

Dodici anni per collaudare un’opera. La Provincia di Catanzaro condannata dopo l’arbitrato

Ospedale di Cosenza, rinforzi in arrivo. L’“Annunziata” rivede la luce

Emergenza idrica a Reggio, è il momento delle sinergie

POLITICA

Ballottaggio a Vibo, il centro si sposta a sinistra. Muzzopappa invita a "votare Romeo"

La nuova Giunta a Corigliano Rossano: si va verso la conferma della precedente squadra di governo

Catanzaro, il tagliando di Fiorita al Comune. FI si chiama fuori: non ci interessa

INCHIESTE E PROCESSI

Reggio, spaccio e sequestro di persona. Il processo “Sbarre” riparte in Corte d’Assise

Cosenza, abuso d’ufficio all’Asp. Assolta Aurora De Ciancio

CRONACA

Lamezia, sgombero del campo rom di Scordovillo: l’Aterp sta progettando 120 unità abitative

Palmi e la questione Arrical: la “scappatoia” legata alla rateizzazione

Siderno, Antenna 5G: “sotto casa” o altrove? Si aspetta la risposta dell’azienda

Furti di energia elettrica a Castrovillari. Denunciate dieci persone

Quegli infiniti disagi sulla tratta Sibari-Crotone