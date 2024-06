Nuovi treni a Cassano, viaggi biblici con orari sfasati e irrazionali

Arrivano i nuovi InterCity transitanti dalla jonica e diretti a Bari e Lecce ma i loro orari sono scomodi, senza coincidenze e i viaggi durano troppo. L'istituzione dei nuovi intercity ibridi lungo la jonica con la doppia tratta Reggio Calabria-Sibari-Taranto-Bari e Reggio Calabria-Sibari-Taranto-Lecce ha rappresentato sicuramente una buona notizia. In particolare perché si è rinnovato il parco macchine mandando in pensione tutto il parco treni delle vecchie littorine. Così come s’era detto qualche mesi fa, però, gli orari dei nuovi treni intercity costituiscono un ostacolo significativo e considerevole che li rende pressoché inutili e inutilizzabili. Per molti pendolari, infatti, l’impossibilità di fare andata e ritorno nella stessa giornata dalle località pugliesi rappresenta una limitazione insormontabile. Sostanzialmente, gli orari dei nuovi intercity non coincidono con quelli lavorativi.