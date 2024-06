Paura a Rende, auto in fiamme nel parcheggio dell'Asp di Quattromiglia. Si salva il conducente

Fuoco e fiamme nel parcheggio del poliambulatorio dell’Asp di Quattromiglia, a Rende. Nella tarda mattinata di ieri, un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco, seminando momenti di concitazione e preoccupazione tra quanti, in quel momento si trovavano sia nel parcheggio che all’interno del poliambulatorio. Dalle prime testimonianza, infatti, il veicolo, con al suo interno il proprietario, ha iniziato ad andare a fuoco, forse per un problema di autocombustione. Pochi attimi e gli scoppi, le lingue di fuoco e la alta colonna i fumo, hanno avvolto il mezzo mentre il conducente, capendo che la situazione stava aggravandosi, è riuscito subito ad uscire fuori dall’abitacolo, cercando anche di spegnere le fiamme. Un intervento che, purtroppo, non ha permesso al fuoco di arrestarsi, al contrario di aumentare in un rogo che ha necessitato dell’intervento dei vigili del fuoco. I soccorsi sono arrivati sul posto grazie alla richiesta di aiuto scattata dall’interno del poliambulatorio dove la preoccupazione per ciò che stava accadendo si era accentuata, soprattutto vedendo il proprietario dell’auto in difficoltà. La squadra dei pompieri di Cosenza ha effettuato le procedure di spegnimento del rogo e ristabilita la calma si è fatta la conta dei danni del veicolo che è andato completamento distrutto.