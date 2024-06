Scuola Cosenza, nuovo contratto agli Ata: ancora in servizio sino ad agosto

Prezioso regalo per oltre novanta rappresentanti del personale Ata assunti grazie ai fondi del Pnrr e di Agenda Italia. Rimasti senza lavoro ad aprile, sono stati inizialmente ricontrattualizzati sino a metà giugno. Periodo, però, non sufficiente per maturare tutto l’anno di servizio. La proroga viaggia anche in questa direzione. Ma è soprattutto utile alle segreterie delle scuole che in questi giorni e nelle prossime settimane saranno interessate da un notevole aggravio di lavoro per la valutazione delle istanze dei docenti relativi all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) gestite da alcuni istituti polo. E poi, ancora, per il vaglio delle domande relative alla terza fascia proprio per personale Ata. Perciò, avere a disposizione ulteriore personale, soprattutto per tutta l’estate con le inevitabili ferie, è un aiuto importante per non dire fondamentale.

«Anche quest’anno arriva in zona Cesarini (per rimanere in termini calcistici) la proroga dei contratti per i lavoratori impegnati nei ruoli Ata nelle scuole», commenta il segretario provinciale della Flc Cgil, che aggiunge: «La cosa non può che farci piacere da un lato, ma allo stesso tempo conferma la volontà di aggiungere precarietà al precariato nelle scuole. È sotto gli occhi di tutti la mole di lavoro che grava nelle scuole e ciò nonostante non si riesce a porre un rimedio strutturale a tutto ciò. Non ci fermeremo mai di rivendicare questi sacrosanti diritti per la dignità del lavoro».