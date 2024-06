Corigliano Rossano, si moltiplicano i cumuli di rifiuti nonostante multe e fototrappole

Arrivano fototrappole e multe e i “furbetti della spazzatura” decidono bene di liberarsi dell'immondizia andando a gettarla nelle stradine di periferie e addirittura lungo i bordi della statale 106. È questo uno dei risvolti negativi della raccolta differenziata porta a porta spinta entrata in vigore il primo maggio scorso a Corigliano Rossano che sta portando ottimi risultati in termini di benefici per quanto riguarda la spazzatura che finisce in discarica. All'ottimo dato del 73% a cui si è arrivati per quanto riguarda appunto la raccolta differenziata, si contrappone la pessima pratica che taluni cittadini ,che di senso civico hanno ben poco, hanno deciso di seguire invece di attenersi alle indicazioni, se vogliamo anche semplici, per il conferimento dei vari tipi di rifiuti previsti nel corso della settimana, decidendo di gettare la i rifiuti, anche ingombranti o pericolosi, ovunque si trovino, dando vita a delle vere proprie discariche a cielo aperto e in alcuni casi, come i cumuli lasciati sulla 106, anche a situazioni di pericolo. Particolarmente prese di mira come detto le zone periferiche delle due aree urbane in particolare quella ausonica. Si susseguono infatti le foto denunce anche via social da parte dei cittadini che individuano cumuli di spazzatura e che annunciano a loro volta di dar vita a una sorta di controllo sulle modalità di conferimento dell’immondizia. Aspetto ancora più grave, come accennato, è che quello dei rifiuti che vengono abbandonati anche nelle piazzole di sosta lungo la statale 106 nel tratto viario che attraversa il comune di Corigliano Rossano. Nei giorni scorsi gli operatori dell'Ecoross la ditta che espleta il servizio della raccolta differenziata, è dovuta intervenire dovendo sgomberare sia le piazzole che alcuni tratti delle corsie.