Cosenza, i “segreti” dell’ergastolano Luigi Galizia in fuga custoditi in due telefoni cellulari

Due telefonini. Adagiati sul comodino della camera da letto. Poche decine di euro e cibo in frigorifero necessario per tirare avanti per tutto il fine settimana.

Luigi Galizia, 42 anni, non aveva armi, né contanti. E neppure documenti d’identità. Viveva da tre mesi come uno spettro inquieto, guardando il mondo dalle finestre in via Castello al civico 7. Pensava di essere fuori dai radar degli investigatori calabresi nel centro storico di Sala Consilina: un dedalo di case, viuzze strette, i balconi che quasi si toccano. L’ideale per tenere sotto controllo la situazione: bastava allungare lo sguardo da dietro le imposte del piccolo soggiorno per accorgersi per tempo di visite sgradite. Il “lupo” lasciava la tana raramente, s’era rasato i capelli e teneva la barba incolta. Con i cellulari - muniti di schede intestate ad “amici” - agganciava le celle locali per parlare con i favoreggiatori. Gli stessi che avevano contattato il proprietario della piccola abitazione per averla in locazione. Pagamento puntuale e cash senza bisogno di sottoscrivere un contratto. Inutile regalare soldi allo Stato. E il locatore aveva accettato di buon grado la proposta come avrebbe ammesso davanti ai carabinieri del colonnello Agatino Saverio Spoto. Certo, non aveva idea di aver dato il possesso dell’immobile all’autore della strage del cimitero di San Lorenzo del Vallo. Al vendicatore che aveva infierito su due donne, madre e figlia, trucidate a colpi di pistola calibro 9 la mattina del 30 ottobre del 2016. Edda Costabile, ex insegnate elementare e la figlia, Maria Ida Attanasio, 53, avevano pagato la colpa d’essere rispettivamente madre e sorella di Franco Attanasio, l’agente immobiliare che nell’aprile di quello stesso anno aveva ucciso Damiano Galizia, amatissimo fratello dell’ergastolano.