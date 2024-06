Presunti illeciti elettorali, truffa e concussione: rinviato a giudizio il sindaco di Trebisacce Mundo

Presunti illeciti elettorali, truffa e concussione: rinviato a giudizio il sindaco Franco Mundo. Così ha deciso il Gup del Tribunale di Castrovillari, nei confronti del primo cittadino difeso dall’avvocato Franz Caruso e per altri sei imputati nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della città del Pollino che ha portato alla luce presunte illegalità

Le indagini hanno rivelato presunte irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista circoscrizionale di candidati “Io resto in Calabria” per le elezioni regionali del 28 gennaio 2020, a sostegno di Pippo Callipo a Presidente della Regione Calabria. Gli altri imputati sono Tufaro (difeso dall’avvocato Gennaro Tufaro), Michele Calvosa (difeso dall’avvocato Salvatore Di Marco), Cosimo Folda (difeso dagli avvocati Lucio Esbardo e Andrea Caruso), Domenico Lofrano (difeso dall’avvocato Leonardo Lucente), Antonio De Marco (assistito dall’avvocato Pierpaolo Viteritti), Antonio Angiò (patrocinato dall’avvocato Luca D'Alba). La prima udienza si terrà nel mese di novembre 2024.