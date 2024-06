Corigliano Rossano, le scelte di Stasi: in squadra Novello, Argentino e Mitidieri

Potrebbero partire all’inizio della settimana entrante, ultimi giorni utili per l’invio delle convocazioni del sindaco Flavio Stasi, ai 24 consiglieri comunali eletti, per lo svolgimento del primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative d’inizio mese.

E se il primo cittadino adotta gli stessi tempi il consiglio potrebbe tenersi all’inizio dell’altra settimana ancora successiva. Ma la data del consiglio per l’insediamento del civico consesso durante il quale si terrà il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio e del vicepresidente ed anche per la comunicazione dei nomi che andranno a formare la giunta, la si potrà conoscere, in concomitanza con la notifica della convocazione agli eletti. Al momento, quindi, è tutto da definire da parte del sindaco.

Soprattutto per quanto riguarda la formazione dell’esecutivo non trapela nessun nome.

Ma dalle voci dei soliti bene informati, ancora poco attendibili, si ritiene che tra gli assessori che potrebbero avere sicura conferma ve ne sarebbero almeno tre, mentre si guarda anche ai nuovi eletti che fanno parte della maggioranza e ad eventuali personalità non elette o del tutto esterne tra cui la nomina del vicesindaco afferente all’area urbana di Corigliano.

E tra gli “inamovibili”, si indica l’assessore al personale, agli affari generali, agli affari legali ed all’efficientamento e gestione della macchina comunale, Mauro Mitidieri che non è tra i candidati di questa tornata elettorale. Altro assessore, nominato nella prima giunta del 2019 è l’assessore all’Urbanistica ed all’Assetto del Territorio, Rigenerazione urbana; Integrazione del tessuto urbano; Politiche per il lavoro, candidata nella lista Corigliano Rossano Pulita, Tatiana Novello (in foto), che fino agli ultimi giorni prima delle elezioni ha svolto il suo incarico, seguendo le numerose pratiche del settore avviate o in fase di avvio o di conclusione.

Il terzo candidato a cui, sempre secondo le voci che si colgono negli ambienti della maggioranza, ma anche all’esterno e tra i giovani, Stasi confermerebbe l’incarico è l’assessore Costantino Argentino, assessore alle Politiche per lo sviluppo del Turismo; Spettacolo; Grandi Eventi; Marketing territoriale; Promozione e Valorizzazione dei Centri Storici.