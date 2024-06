Rossano, nel piazzale del pronto soccorso si brancola nel buio

Luci spente sulla sanità. Una metafora quanto mai calzante per descrivere i tanti disagi in cui si imbatte in una sanità che ormai implora interventi risolutivi e duraturi. Ma in questo caso la metafora scelta è più che altro la rappresentazione nitida e concreta di quanto sta avvenendo nel piazzale antistante l'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. Da come si apprende, da più di una settimana l'intero piazzale risulta completamente al buio. Sia le ambulanze in transito, ma anche le autovetture dei pazienti che si recano in maniera autonoma all'unità di primo soccorso, brancolano letteralmente al buio, in quanto nessun palo della luce è in funzione per illuminare la strada.

Nei giorni scorsi pare che addirittura la guardia giurata di turno con lodevole impegno ha dovuto accompagnare una signora anziana da poco dimessa dal pronto soccorso e aiutare il familiare per condurla alla propria vettura in quanto aveva problemi di deambulazione e si trovava a camminare al buio con la paura e il pericolo di poter inciampare.