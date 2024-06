Lattarico, paura per i terreni dell'ex candidato a sindaco di Montalto: divorati dalle fiamme

Ore di fiamme, fuoco, e preoccupazione, a Lattarico, per un vasto incendio. Ore concitate di paura e di apprensione, infatti, per questo rogo che ha interessato i terreni pertinenti all’azienda agricola di Mauro D’Acri. Erano passate circa le ore 16 del pomeriggio, quando, in contrada Borgo, nel comune di Lattarico, si è sviluppato il rogo imponente che ha divorato diverse balle di fieno e alcuni ettari di terreno su cui, appunto, sorge l’azienda di D’Acri, candidato alla carica di primo cittadino di Montalto Uffugo, alle ultime Amministrative. Per cause ancora in corso di accertamento, le lunghe lingue di fuoco hanno iniziato a distruggere tutto. Non appena si è sviluppato l’incendio, D’Acri e i suoi collaboratori si sono recati subito sul luogo e con l’utilizzo di trattori hanno arginato l’ulteriore estendersi delle fiamme verso terreni limitrofi, che venivano anch’essi minacciati dalle fiamme. Gli abitanti confinanti all’appezzamento di terreno interessato dall’incendio si sono allarmati.