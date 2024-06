Violenza sugli animali a Casali del Manco: “Gesti crudeli e intollerabili”

Recenti casi di maltrattamenti di animali hanno determinato diffusa indignazione nella comunità casalina. L’ultimo, segnalato da alcuni cittadini preoccupati, ha riguardato il ferimento di alcuni gatti presi da trappole lasciate da ignoti nei dintorni delle abitazioni. Tornati a casa, sono stati sottoposti a cure veterinarie dai premurosi proprietari. L’Amministrazione locale ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza affinché venga scongiurata ogni forma di violenza nei confronti degli animali e affinché ciascuno si senta impegnato a proteggerli, come, del resto, è abituata a fare la stragrande maggioranza della popolazione, dimostratasi sempre sensibile verso queste creature. Il sindaco Francesca Pisani, in un’apposita nota, ha stigmatizzato tali episodi che rischiamo di deturpare l’immagine collettiva: «Questo gesto crudele – ha rilevato il primo cittadino con riferimento all’ultima segnalazione – non solo ha provocato sofferenze ingiustificate agli animali, ma ha anche imposto ai proprietari spese veterinarie considerevoli per garantire il loro recupero. Non possiamo tollerare né giustificare in alcun modo questi atti vili. Questa amministrazione non accetta questi gesti vili: chiunque ne venga a conoscenza, non esiti a segnalarli e a denunciare alle Forze dell’Ordine. Intendiamo evidenziare che queste azioni di cattiveria fine a sé stessa sono anche e soprattutto reati, punti dal Codice penale». In vista del periodo delle vacanze, il sindaco ha colto l’occasione per ricordare che anche l’abbandono degli animali costituisce reato.